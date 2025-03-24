بنك قناة السويس يرعى احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بالقطاع المصرفي تقديرا لعطائهن المُستمر

انطلاقًا من إيمانه المُستمر بأهمية دعم وتمكين المرأة وتقديرًا لدورها المحوري في المجتمع، قام بنك قناة السويس برعاية الاحتفالية السنوية التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية لتكريم الأمهات المثاليات في القطاع المصرفي المصري.

شهد الحفل حضور نخبة من القيادات المصرفية والاقتصادية والشخصيات العامة، إلى جانب عدد من الأمهات المكرمات اللاتي تم اختيارهن وفق معايير دقيقة لمن لديهن قصص كفاح مؤثرة، أو إنجازات تتعلق بدورهن كأمهات، بما يعكس قدرتهن على مواجهة التحديات.

وفي هذا السياق، تم تكريم عبير يحيى، مدير إدارة تنفيذي بفرع الجيزة كأم مثالية عن البنك، حيث تم اختيارها تقديرًا لمسيرتها الحافلة بالعطاء والإصرار، ويعكس هذا التكريم تقدير البنك للدور المُلهم الذي تقدمه السيدات في بناء المجتمع.

وخلال كلمتها بالحفل، أكدت نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية ببنك قناة السويس، أن مشاركة البنك في هذه الفعالية تأتي انطلاقًا من إيمانه العميق بدور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحرصه على تكريم النماذج النسائية المُلهمة التي تجسد قيم العطاء والتحدي والإصرار.

وأضافت "الزيني" أن البنك يضع تمكين المرأة على رأس أولوياته، سواء داخل بيئة العمل الداخلية، أو عبر دعمه لمختلف الأنشطة والمبادرات المُجتمعية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة. كما عبّرت عن اعتزازها بتكريم عبير يحي، التي تُجسد معنى الأمومة الحقيقية بقوة إرادتها وتغلبها على التحديات، مما يجعلها نموذج يُحتذى به في الإصرار والنجاح.

ووجهت "الزيني" الشكر لمعالي النائبة د. سولاف درويش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على دعمها المستمر وتقديرها لهذه النماذج المُشرفة، وإلى النقابة العامة للبنوك على تنظيم هذا الحدث المتميز الذي يعكس التقدير لدور المرأة وإسهاماتها في المجتمع.

وفي السياق ذاته، أشادت الدكتورة سولاف درويش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدور القيادات النسائية في تطوير الأداء المؤسسي ودفع عجلة التنمية المُستدامة، مؤكدة أن دعم وتمكين المرأة يُعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع قوي.

بينما أعربت عبير يحيى، مدير إدارة تنفيذي بفرع الجيزة لبنك قناة السويس، عن سعادتها بهذا التكريم، والذي يُعتبر بمثابة حافز للاستمرار في النجاح، ووجهت الشكر لإدارة البنك وزملائها على دعهم المُستمر، ومشيدة بتقدير الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس لدور المرأة في مسيرة نجاح البنك.

والجدير بالذكر أن مشاركة البنك في تلك الفعالية تعكس حرصه على تعزيز دوره المجتمعي الفاعل، حيث يسعى بنك قناة السويس دائمًا إلى المساهمة في الفعاليات التي تعزز من قيم التكافل والتقدير لدور المرأة، والتي تشكل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية.

وفي إطار رعايته للحدث، حرص بنك قناة السويس على الترويج لعلامته التجارية، إلى جانب عرض فيلم وثائقي يُبرز خدمات البنك ومنتجاته المتنوعة التي تُلبي احتياجات كافة فئات العملاء ومن بينهم السيدات.