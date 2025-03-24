متحف أخناتون ينظم ورش توعوية فنية للأطفال عن الأكلات التراثية في رمضان

يحرص متحف أخناتون على تعزيز التواصل المجتمعي ونشر الوعي الثقافي والأثري؛ لذلك نظم القسم التعليمي بالمتحف، بالتعاون مع المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة بالمنيا، زيارة لمدرسة "المتميزة للغات" بالمنيا الجديدة، تضمنت محاضرة توعوية ونشاطًا فنيًا للأطفال.

بدأت الفعالية بمحاضرة ألقتها د. عزة عبد الناصر، أمينة متحف بمتحف أخناتون، حول "الأكلات التراثية في رمضان"، حيث استعرضت أشهر الأطعمة المرتبطة بالشهر الفضيل وقصصها التراثية.

عقب المحاضرة، نُظمت ورشة فنية تفاعلية حول طريقة حشو القطايف وتحضيرها، باعتبارها من الحلويات الرمضانية الشهيرة. واختُتمت الفعالية بمسابقة تضمنت أسئلة حول محتوى المحاضرة، مع توزيع هدايا رمزية على الطلاب.

كما شهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، حيث أبدوا اهتمامهم بمعرفة المزيد عن العادات الغذائية التراثية التي توارثتها الأجيال، ما يعكس أهمية مثل هذه الأنشطة في تعزيز الهوية الثقافية لدى النشء.

يأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها متحف أخناتون، بهدف ربط الأجيال الجديدة بتراثهم الحضاري وتعريفهم بأهمية العادات والتقاليد المرتبطة بالمناسبات المختلفة، خاصة خلال شهر رمضان الكريم.