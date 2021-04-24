إسرائيل تعلق على قرار بايدن الاعتراف بإبادة الأرمن

علقت إسرائيل، مساء اليوم السبت، على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الاعتراف بـ "الإبادة الجماعية" للأرمن إبان العهد العثماني.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "تعترف دولة إسرائيل بالمعاناة والمأساة الرهيبة للشعب الأرمني"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

يشار إلى أن إسرائيل لا تعترف حتى الآن "بقتل الأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى على أنه إبادة جماعية"، بحسب الصحيفة ذاتها.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، إن اليوم يوافق الذكرى السنوية لما وصفه بـ "الأرواح التي أزهقت في الإبادة الجماعية إبان العهد العثماني"، مضيفا: "نجدد الالتزام بمنع مثل تلك الفظائع من الوقوع مجددا".

وأضاف أنه "بداية من أبريل 1915، وباعتقال الدولة العثمانية للمفكرين الأرمن وقادة المجتمع في قسطنطينية، تم ترحيل 1.5 مليون أرمني، وقتلهم، ودفعهم لملاقاة حتفهم في حملة إبادة".