 الإمارات تعلن نجاح مسبار الأمل في التقاط صور لقمر المريخ الأصغر ديموس تكشف حقائق جديدة - بوابة الشروق
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الإمارات تعلن نجاح مسبار الأمل في التقاط صور لقمر المريخ الأصغر ديموس تكشف حقائق جديدة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 أبريل 2023 - 10:16 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أبريل 2023 - 10:16 م

أعلن الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" عن سلسلة من البيانات الجديدة لقمر المريخ الأصغر "ديموس" والتي تم التقاطها باستخدام الأجهزة العلمية الثلاث للمسبار خلال مروره لأقرب نقطة من القمر على مسافة تقارب 100 كيلومتر فقط، والتي تعد الأقرب لمركبة فضائية منذ مهمة "فايكنغ" عام 1977.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن الفريق العلمي الإماراتي، عرض خلال جلسة خاصة في المؤتمر الدولي لعلوم الأرض في فيينا، جميع الصور والملاحظات والنتائج الجديدة التي تم اكتشافها عن تركيبة وهيكل القمر "ديموس"، مؤكدا أن البيانات التي تم اكتشافها لأول مرة تساهم في تعميق فهم المجتمع العلمي العالمي للقمر ديموس، وتستبعد إحدى أقدم النظريات التي تشير إلى أن القمر يعتبر في أصله كويكب تم جذبه إلى مدار الكوكب الأحمر، والمرجح أن يكون القمر أصله من المريخ وليس كويكبا كما تم افتراضه سابقا.

يذكر، أن قمر "ديموس" التابع لكوكب المريخ، يعد الأقل رصدا وفهما بسبب صغر حجمه ودورانه في مدار أوسع كل 30 ساعة، على عكس قمر "فوبوس" الذي يتميز بحجمه الأكبر وقرب مداره من كوكب المريخ والذي يعتبر الأكثر ملاءمة للاستشعار عن طريق المركبات الفضائية السابقة والتي يقع معظمها على ارتفاعات أقل من الكوكب.


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