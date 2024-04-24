رئيس جهاز 6 أكتوبر يوجه برفع معدل تنفيذ أعمال التطوير بالقطاع الشرقي

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أجرى المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بالحي المتميز بالقطاع الشرقي؛ للوقوف علي الموقف التنفيذي للأعمال الجارية.

وتتمثل المشروعات الجارية في: رفع كفاءة الطرق بالحي من خلال توسعة طريق عبدالمنعم رياض ومتابعة أعمال خط الري الرئيسي الجاري تنفيذه بأقطار مختلفة والإطلاع على نسب التنفيذ، بحسب بيان للجهاز مساء اليوم.

كما تفقد النجار طريق الواحات والمداخل الرئيسية للقطاع الشرقي والوقوف على مستوى النظافة والزراعة.

وشدد النجار على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام برفع معدل الأداء واتخاذ جميع الإجراءات للانتهاء من المشروعات في أقرب وقت ممكن مع الالتزام بمعايير الجودة والصحة المهنية والتنظيم والأمن والأمان.