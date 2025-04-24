ترامب: نقترب كثيرا من إبرام صفقة تنهي الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنهم يقتربون "كثيرا من إبرام صفقة تنهي الحرب في أوكرانيا"، ذاكرا أن النرويج ستساعدهم في جهود وقف الحرب.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين، في بداية اجتماعه مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور: "نحن نستخدم الكثير من الضغط على روسيا وأوكرانيا"، بحسب قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن عدم اعتقاده أن تشكل روسيا عقبة أمام السلام، قائلا: "روسيا عرضت وقف الحرب وعدم السيطرة على أوكرانيا".

وتابع ترامب: "من الصعب على أوكرانيا استعادة شبه جزيرة القرم".

وأوضح ترامب أنه حدد موعدا نهائيا لعقد اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا، قائلا: "لديّ موعد نهائي، وبعد ذلك سيكون لدينا موقف مختلف تماما، لكنني أعتقد أن هناك فرصة جيدة جدا للإنجاز".

وتابع: "يجب أن يجلس الروس والأوكرانيون على طاولة المفاوضات، لإنقاذ 5 آلاف شخص يُقتلون أسبوعيا"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.