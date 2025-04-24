وزير خارجية تركيا: لا يمكن استخدام الجوع كسلاح أو ورقة مساومة في غزة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، أنه من غير الممكن استخدام الجوع «كسلاح أو ورقة مساومة» ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وقال فيدان في هذا الصدد: «منذ أكثر من 50 يوما يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا يمكن استخدام الجوع كسلاح أو ورقة مساومة أو أداة عقاب».

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 50 شهيدًا (منهم شهيدين انتشال)، و152 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 51 ألفًا و355 شهيدًا، و117 ألفًا و248 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (تاريخ استئناف الحرب على غزة)، إلى 1978 شهيدًا، و5207 إصابات.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.