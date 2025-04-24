أردوغان: لا تستغلوا زلازل إسطنبول لأغراض سياسية

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من استغلال الوضع لأغراض سياسية، بعدما ضرب إسطنبول زلزال أمس الأربعاء بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر فضلا عن مئات التوابع الأقل شدة.

وشدد الرئيس التركي، اليوم الخميس، على أن المرور بهذه الأيام ليس لممارسة السياسة بل لتذكر الوحدة والأخوة.

قال أردوغان، إنه لا يرغب في الجدال في مثل هذا الوقت الحساس ورأي أن هذا بمثابة "عدم احترام للشعب".

وظلت سلسلة من الهزات الأرضية تهز إسطنبول بعد يوم من تسجيل أكبرها، وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بتسجيل نحو 300 هزة أرضية بلغت شدة إحداها 4.6 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف أردوغان: "أكبر عزاء لنا أنه ليس لدينا قتلى لننعاهم".