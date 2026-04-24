مودرن يزيد معاناة الإسماعيلي بثنائية

واصل فريق الإسماعيلي نتائجه السلبية في الدوري الممتاز هذا الموسم، ليتلقى هزيمة أخرى ضمن مرحلة المنافسة على البقاء.

وخسر الإسماعيلي على أرضه ووسط جماهيره بهدفين دون رد أمام مودرن سبورت، ليواصل الفريق تذيل جدول المسابقة.

قدم الإسماعيلي مباراة حماسية فقط دون أن ينعكس ذلك على الفنيات، وأهدر لاعبوه بعض الفرص السهلة نتيجة الاندفاع وقلة الخبرات.

تقدم مودرن بهدف أول بالنيران الصديقة في الدقيقة 14، بعدما حول محمد عمار مدافع وقائد الإسماعيلي عرضية محمد هلال من ركلة حرة بهدف في مرمى فريقه بضربة رأس.

وواصل الإسماعيلي محاولات التعديل لكنه فشل في ذلك.

وشهدت نهاية الشوط الأول إصابة خطيرة لمحمد خطاري لاعب الإسماعيلي إثر اصطدام رأسه بركبة حارس مودرن مصطفى مخلوف، ليتوقف اللعب لبضع دقائق.

ومع بداية الشوط الثاني زادت المعاناة للأصفر، حيث تلقى الفلسطيني خالد النبريص مهاجم الإسماعيلي بطاقة حمراء بعد تدخل قوي على لاعب مودرن في إحدى الكرات، واحتسب القرار الحكم أمين عمر بعد العودة لتقنية الفيديو.

واستمر اندفاع لاعبي الإسماعيلي والحماس الزائد الذي أدى لارتكاب عدة مخالفات، ليطلق مودرن رصاصة الرحمة في الدقيقة الأخيرة من المباراة بهدف الكاميروني إيمانويل إيبا أدريان.

وتابع إيبا كرة عرضية من ركنية دون رقابة ليسددها في الشباك بسهولة.

رفع مودرن رصيده بهذا الفوز إلى 30 نقطة في المركز السادس، أما الإسماعيلي فيتذيل الترتيب وله 14 نقطة