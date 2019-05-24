ولي العهد السعودي يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي للشأن السوري في جدة

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التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في جدة يوم الخميس، مبعوث الرئيس الأمريكي للشأن السوري، جيمس جيفري.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

حضر اللقاء من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.

فيما حضر من الجانب الأمريكي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط المبعوث الخاص إلى سورية جويل رايبورن، وسفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد.