لاعب ليفربول السابق: ماني أفضل من صلاح

اختار الانجليزي جون بارنس ، لاعب وسط ليفربول الاسبق، الاسد السنغالي ساديو ماني أفضل لعبي الليفر بالموسم الحالي، مفضله عن محمد صلاح.

وقال بارنس صاحب الأصول الجامايكية، والذي لعب مع ليفربول من موسم 1987 حتى 1997 في تصريحات نقلتها ميرور :" الحال كما هو بنسبة لروبرتو فيرمينو، بنسبة لي ساديو ماني أفضل لاعبي الفريق كان حاسما في الموسم الماضي".

وأضاف:" بنسبة لي ماني أفضل من صلاح، فالأمر ليس مرتبطا بعدد الأهداف أو التمريرات الحاسمة التي يصنعها، ساديو لاعب حاسم و ويعمل بجدية من أجل الفريق".

وأعلن جون بارنس الذي شارك مع ليفربول في 314 مباراة وسجل 87 هدفا، تشكيلته المفضلة عالميا، والتي شهدت خروج عدد كبير من الأساطير على رأسهم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاء تشكيل جون بارنس لاعب ليفربول السابق على النحو التالي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد، سيرجيو راموس، فيرجل فان دايك، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: نجولو كانتي، فرانكي دي يونج، كيفين دي بروين.

الهجوم: ليونيل ميسي، روبيرت ليفاندوفسكي، ساديو ماني.