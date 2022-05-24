 رئيس مياه الإسكندرية يتفقد مراكز خدمة العملاء والفروع التجارية - بوابة الشروق
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رئيس مياه الإسكندرية يتفقد مراكز خدمة العملاء والفروع التجارية

محمد علاء
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 3:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 3:02 م

أجرى المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، جولة ميدانية لمراكز خدمة العملاء بفروع القباري، والورديان والعجمي والساحل وأكتوبر، للتأكيد على تيسير الإجراءات والتعاملات مع المواطنين.

وأوضح أنه جار إعادة تحديث بعض الفروع لتستوعب أعدادا أكبر من المواطنين، وتقليص مدد الانتظار بفروع خدمة العملاء، ومنها فرع القباري.

واجتمع مع مديري ورؤساء أقسام الفروع وحثهم على تنشيط معدلات التحصيل وتقليل المتأخرات، وحصر العدادات الميكانيكية القديمة والمتهالكة بكل منطقة وتغييرها بعدادات مسبقة الدفع، وتعجيل منظومة التعامل بالفواتير الإلكترونية.

وفي سياق آخر، تفقد روافع (المفروزة - الدخلية - أكتوبر - ٦ أكتوبر - أكتوبر الهندسي - رافع الكيلو ٢٦ صحراوي ورافع مرغم)، كما تابع تنفيذ عملية الإحلال والتجديد لخط ٧٠٠ مم زهر مرن بطول ٦٥٠ مترا بطريق أم زغيو فى إطار تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

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