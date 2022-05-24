عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي، اليوم الإثنين، أوراق "أ.ال.م"، فكهاني، إلى مفتي الديار المصرية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 17 يوليو القادم للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل "ش.م.أ"، وذلك في القضية رقم 18647 لسنة 2020 جنايات ثالث المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد العثور على جثة شخص مُلقاة على الطريق العام في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث أن المتهم تربطه علاقة صداقة مع المجني عليه، فاستغل المتهم ذلك ودخل في علاقة عاطفية مع طليقته، فقرر التخلص منه باعتباره عائقًا فيما بينهما، وذلك بعلمها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أعد لذلك مطرقة حديدية، وقناع تنفس صناعي، ومشمع بلاستيكي، واصطحبه إلى الشقة محل سكنه، وأثناء تواجده غافلة من الخلف بضربة على رأسه، وعندما سقط على الأرض تعدى عليه بعدة ضربات متتالية، حتى غرق في دمائه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام بسحب الجثة ووضعها في البانيو، وفتح عليه المياه، حتى تأكد أنه فارق الحياة، ثم حلق شعر رأسه، ولفها بالشاش الطبي، ووضع عليها قناع التنفس الصناعي، ولف الجثمان في قطعة المشمع البلاستيكية، واستولي على متعلقاته الشخصية، ونقل جثمانه داخل سيارة، ثم ألقى بها في الطريق العام، وتركه وفر هاربًا.

وبتقنين الإجراءات، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة، تبين أن المتهم هو أخر شخص كان متواجدًا مع المجني عليه، فتم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة التي تم تحرير محضرًا إداريًا بها.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، تم إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المُقدم بعضوية المستشارين: عبد الفتاح فريد الزارع، والسيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة، كريم الجنادي.