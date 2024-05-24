دولة في الناتو تشتري ذخائر بقيمة حوالي 300 مليون يورو من راينميتال الألمانية

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تلقت شركة الأسلحة الألمانية "راينميتال" طلبية كبيرة لشراء ذخائر مدفعية تبلغ قيمتها حوالي 300 مليون يورو (324 مليون دولار) من إحدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأعلنت الشركة اليوم الجمعة في دوسلدورف أن الطلبية تشمل عشرات الآلاف من قذائف المدفعية وعدة مئات الآلاف من وحدات الشَحنات الانفجارية.

وبحسب البيانات، من المقرر تسليم الذخائر بين عامي 2024 و2028.

ووفقا لراينميتال، فإن خلفية هذه الطلبية وغيرها من الطلبيات الكبيرة هي الحاجة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا لإعادة ملء مستودعات الذخيرة للقوات المسلحة.