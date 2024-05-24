 اليمن.. الحوثيون يعتزمون الإفراج عن أكثر من 100 أسير من طرف الحكومة الشرعية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليمن.. الحوثيون يعتزمون الإفراج عن أكثر من 100 أسير من طرف الحكومة الشرعية

صنعاء (د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 مايو 2024 - 11:29 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مايو 2024 - 11:29 م

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ مبادرة من طرف واحد ستفرج بموجبها عن أكثر من 100 أسير.

وقال عبدالقادر المرتضى، رئيس الوفد المفاوض لتبادل الأسرى التابع للحوثيين في حسابه على منصة "اكس": "سنقوم يوم غد السبت بتنفيذ مبادرة إنسانية من طرف واحد، سنفرج فيها عن أكثر من 100 أسير من أسرى الطرف الآخر"، في إشارة إلى الحكومة الشرعية.

ولم تصدر الحكومة الشرعية أو الوفد التابع لها أي تعليق حول هذه المبادرة حتى الآن.

وكان من المقرر أن تعقد مطلع العام الجاري جلسة مشاورات جديدة لتبادل الأسرى "الكل مقابل الكل" لكن تعثر إطلاقها جراء اتهامات متبادلة بين الحكومة والحوثيين بشأن عرقلة ذلك.

وسبق أن نجحت عدة صفقات لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة والحوثيين، خلال السنوات الماضية، بينها الإفراج عن 900 أسير من الجانبين في أبريل 2023.


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