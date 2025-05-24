وكيل تعليم الشرقية يتابع سير امتحانات النقل للصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية

تابع محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالشرقية، اليوم السبت، انتظام سير امتحانات النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، ومن خلال التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.



وأكد وكيل الوزارة، في بيان اليوم السبت، أنه لم يتم رصد أو تلقي أي شكاوي أو معوقات تعوق سير أعمال الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

يذكر أنه أدى 153867 طالبًا وطالبة بالصف الثالث الابتدائي امتحان مادة اللغة الأجنبية، بنسبة حضور 98% فترة أولى، كما أدى 163648 طالبًا وطالبة بالصف السادس الابتدائي امتحان مادة الرياضيات بنسبة حضور 98% فترة أولى.

كما أدى 144330 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الإعدادي امتحان جبر وإحصاء بنسبة حضور 98% فترة أولى، و75254 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحان اللغة الأجنبية الأولى بنسبة حضور 99% فترة أولى.



فيما أدى 164894 طالبًا وطالبة بالصف الرابع الابتدائي امتحان دراسات اجتماعية بنسبة حضور 98% فترة ثانية، و168462 طالبًا وطالبة بالصف الخامس الابتدائي امتحان اللغة العربية، والخط والإملاء بنسبة حضور 98% فترة ثانية.

وأدى 159524 طالبًا وطالبة بالصف الأول الإعدادي امتحان اللغة العربية والخط والإملاء بنسبة حضور 98% فترة ثانية، و67924 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي امتحان رياضية بحتة للشعبة العلمية، ومادة رياضة عامة للشعبة الادبية بنسبة حضور 99% فترة ثانية.

وأوضح وكيل أول الوزارة، أنه اطمأن على جميع اللجان، مشددا على الالتزام بجميع القواعد واللوائح و القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاه التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

كما وجه بعدم حيازة الهواتف المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان والتصدي بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه، ومتابعة دخول وخروج الطلاب إلى اللجان قبل وبعد انتهاء الامتحانات، فضلًا عن المتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات، وإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية.