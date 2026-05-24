دفاع المتهمة بقتل فتاة بورسعيد يطالب برد هيئة محكمة الجنايات

طالب ممثل الدفاع عن المتهمة بقتل "فاطمة" فتاة بورسعيد بمنزل عائلة خطيبها برد هيئة محكمة جنايات بورسعيد.

يأتي ذلك خلال انعقاد جلسة نظر هيئة محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد َمحمد الشهاوي، وعضوية المستشار حسام أحمد الحسيني جبر، والمستشار أحمد عبد الظاهر الجمال، وبحضور المستشار إيهاب السعيد وكيل النائب العام بمحكمة بورسعيد القضية.

وبرر دفاع المتهمة، طلبه رد هيئة المحكمة لعدم استجابتها، لطلب تمثيل المتهمة ارتكابها واقعة القتل، وعدم الاطلاع على محتوى أسطوانة مدمجة بشأن الواقعة .

وعقب ذلك، أمر المستشار أحمد محمد الشهاوى رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد، بإخلاء القاعة "الجلسة رقم 4" من محامي المتهمة وجميع وسائل الإعلام، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة .

وكان المستشار إيهاب السعيد وكيل النائب العام بمحكمة بورسعيد، قد سرد أسانيد أدلة الإثبات القاطعة لارتكاب المتهمة جريمة قتل المجني عليها، وتوافر الركن المادي والمعنوي لحدوث الواقعة .

تعود وقائع حدوث القضية رقم 116 لسنة 2026 كلي بورسعيد، إلى شهر فبراير الماضي فى أوئل أيام شهر رمضان، والمقيدة بالمحضر رقم 1188 لسنة جنح الجنوب 2026، عن مقتل فتاة بمنزل أسرة خطيبها الكائن بنطاق حى جنوب بورسعيد .

وكانت نيابة جنوب بورسعيد باشرت التحقيقات مع المتهمة حول ملابسات الواقعة، كما أجرت النيابة معاينة تصويرية لتمثيل المتهمة وهي زوجه شقيق خطيب المجني عليها، كيفية التخلص منها، حيث اعترفت بقتلها خنقا بإيشارب كانت ترتديه، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب شقة الزوجية، بعد عرض زوج المتهمة الانتقال إلى شقة أصغر وترك الشقة الأكبر للعروسين .

وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة حي الجنوب، قد تلقوا بلاغا يفيد بمقتل فتاة، داخل شقة سكنية "تحت التشطيب" بمنزل عائلة خطيبها ويدعى "محمود"، وذلك فى ظروف غامضة.

وجاء ذلك في أعقاب قيام القتيلة ووالدتها بزيارة منزل أسرة خطيبها في إحدى القرى بنطاق حى جنوب بورسعيد، لتناول إفطار رمضان، وعندما تأخروا ظلوا لليوم التالى، وفي الصباح عثرت الأم على جثة ابنتها بالشقه التي كان يتم تجهيزها للزواج في الطابق الثاني من المنزل.

وكشفت تحريات المباحث، عن حدوث مشاجرة كلامية حادة بين المتهمة والمجني عليها سلفتها، فدفعتها بعنف مما أفقدها وعيها، ثم قضت عليها خنقا بلف إيشارب حول عنقها .

وكشف تقرير الطب الشرعي والصفة التشريحية لمناظرة جثمان المجني عليها، أنها فارقت الحياة نتيجة تعرضها لإسفيكسيا الخنق لغلق المسالك الهوائية، ووجود علامة جذ حول عنقها بايشارب .

تم نقل الجثة إلى المشرحة مستشفى 30 يونيو، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت نيابة جنوب بورسعيد التحقيقات في ملابسات الحادث .