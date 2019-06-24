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البحرين تدين هجوم مطار أبها: ندعم السعودية ضد كل من يحاول استهداف أمنها

إيفون مدحت 
نشر فى : الإثنين 24 يونيو 2019 - 3:37 ص | آخر تحديث : الإثنين 24 يونيو 2019 - 3:37 ص
أعرب وزارة الخارجية البحرينية، مساء اليوم الأحد، إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف موقف سيارات مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت «خارجية البحرين»، حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل، منذ قليل، موقف المنامة الثابت والداعم للسعودية ضد كل من يحاول استهداف أمنها.

وأصيب ثمانية أشخاص، مساء الأحد، في هجوم يُعتقد أنه بطائرة مسيرة، في مواقف سيارات بمطار أبها بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي ذلك عقب أيام قليلة من إعلان تحالف دعم الشرعية، عن استهداف ميليشيات الحوثي، لمطار أبها السعودي، أسفر عن إصابة 26 مدنيًا.

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