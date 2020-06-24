إزالة مخيم العزل بالرحمانية لتراجع إصابات كورونا وتوزيع أجهزته على المستشفى المركزي

أكد المهندس هشام عابدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية إن "المخيم" الذي تم إقامته في مركز شباب الرحمانية، لاستقبال حالات مصابي فيروس كورونا المعزولين منزليا، كان مقام احتياطيا تحسبا لزيادة أعداد المصابين بمركز ومدينة الرحمانية.

إلى أنه مع تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا بالمركز في الفترة الأخيرة، فأصبح غير مستغل لا سيما أنه لم يستقبل حالة واحدة منذ إقامته، بخلاف المبنى الإداري بمركز الشباب الذي يستقبل المصابين يتلقون فيه العلاج على أكمل وجه حاليا.

وأوضح عابدين إلى أنه تم إزالة المخيم واستغلاله لصالح مصابي فيروس كورونا، حيث تم التبرع بكافة المستلزمات الطبية الموجود به لصالح مستشفى الرحمانية المركزي، كما تم التبرع بالأثاث إلى الجمعيات الخيرية، فضلا عن الاستفادة من بيع جزء من "المخيم" لشراء جهاز أشعة مقطعية لخدمة أهالي مركز ومدينة الرحمانية.