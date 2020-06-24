اتفق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور اليوم الأربعاء عدم استكمال منافسات الدوري الممتاز، والذي توقف أكثر من 3 شهور بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وكتب هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، قائلا عبر حسابه على موقع فيس بوك، "بالإجماع عدم استكمال الدورى وعدم إهداء الأهلى اللقب قرار بالإجماع من مجلس إدارة نادى الزمالك".

أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، أكد أن مجلس إدارة النادي توصل إلى اتفاق بعد اجتماعهم مع كارتيرون يقضي بعدم استكمال بطولة الدوري العام.

وتم الاتفاق على عدم خضوع اللاعبين لمسحات الكشف عن فيروس كورونا، والتي قام بها عدد كبير من لاعبي فرق الدوري.