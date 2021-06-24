الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة إسرائيل على 31 خطة استيطانية في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، مصادقة إسرائيل على 31 خطة استيطانية في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن خطوة الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالمصادقة على الخطط الاستيطانية "تظهر وجهها الحقيقي وموقفها الاستيطاني الاستعماري العنصري".

وأضافت أن الإعلان عن الخطط الاستيطانية جاء استباقا للاجتماع الدوري الذي سيعقده مجلس الأمن الدولي اليوم، للاستماع إلى التقرير الذي سيقدم باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول مدى التزام إسرائيل والمجتمع الدولي بتنفيذ قرار (2334) الصادر عام 2016 بشأن الاستيطان.

واعتبرت الوزارة أن "هذه الخطوة الاستيطانية الاستباقية تؤكد أنها حكومة للمستوطنين وتعمل وتلتزم بتنفيذ مخططاتهم عبر سرقة الأرض الفلسطينية وبناء وتوسيع المستوطنات عليها، لفرض أمر واقع يحول دون تجسيد دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، ذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية".

وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف من "الإجراءات الاستعمارية المتواصلة وإرسال رسالة قوية للحكومة الإسرائيلية الجديدة مع بداية عملها، حتى لا تصل الأمور لوضع يصعب تداركه لاحقا".