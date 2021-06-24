 سلطنة عمان: نتمنى تبني حكومة إسرائيل الجديدة رؤية للسلام تتلاقى مع تطلعات الفلسطينيين - بوابة الشروق
الخميس 24 يونيو 2021 5:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

سلطنة عمان: نتمنى تبني حكومة إسرائيل الجديدة رؤية للسلام تتلاقى مع تطلعات الفلسطينيين

مسقط - د ب أ
نشر في: الخميس 24 يونيو 2021 - 4:58 م | آخر تحديث: الخميس 24 يونيو 2021 - 4:58 م

أعرب وزير الخارجية في سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم الخميس، عن الأمل في قيام الحكومة الإسرائيلية الجديدة بتبني رؤية للسلام الرامي إلى اتخاذ خطوات ملموسة تتلاقى مع تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الوزير العماني على ثوابت سياسة السلام العمانية المعروفة في هذا السياق.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اليوم تلقاه الوزير العماني من وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد بمناسبة توليه حقيبة وزارة الخارجية ضمن التشكيل الحكومي الجديد في إسرائيل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك