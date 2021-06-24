سلطنة عمان: نتمنى تبني حكومة إسرائيل الجديدة رؤية للسلام تتلاقى مع تطلعات الفلسطينيين

أعرب وزير الخارجية في سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم الخميس، عن الأمل في قيام الحكومة الإسرائيلية الجديدة بتبني رؤية للسلام الرامي إلى اتخاذ خطوات ملموسة تتلاقى مع تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الوزير العماني على ثوابت سياسة السلام العمانية المعروفة في هذا السياق.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اليوم تلقاه الوزير العماني من وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد بمناسبة توليه حقيبة وزارة الخارجية ضمن التشكيل الحكومي الجديد في إسرائيل.