جونسون يصف إلغاء حق الإجهاض فى أمريكا بأنه خطوة كبيرة إلى الوراء

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حكم المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حق الفرد ‏الدستوري في الإجهاض بأنه "خطوة كبيرة إلى الوراء" من شأنها أن تؤثر على تفكير الناس في جميع أنحاء ‏العالم.‏



وقال جونسون: "لقد كنت واضحًا تمامًا مع الجميع - هذه ليست محكمتنا ، إنها ولاية قضائية أخرى ‏لكن من الواضح أنه سيكون له تأثير على تفكير الناس في جميع أنحاء العالم ، إنه قرار كبير"، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.



وأضاف: "لكن يجب أن أخبرك أنني أعتقد أنها خطوة كبيرة إلى الوراء، لقد أؤمن دائمًا بحق المرأة في ‏الاختيار والتزم بهذا الرأي وهذا هو السبب في أن المملكة المتحدة لديها القانون الذي تسري عليه ‏واتخذنا مؤخرًا خطوات للتأكد من تطبيق هذه القوانين في جميع أنحاء المملكة المتحدة".



وألغت أغلبية القضاة المحافظين في المحكمة العليا يوم الجمعة حكم عام 1973 في قضية رو ضد وايد ‏الذي يضمن حقًا دستوريًا في الإجهاض، ويمنح الحكم الدول سلطة تنظيم عمليات الإجهاض ، مع ‏استعداد ما يقرب من نصف الدول لفرض قيود صارمة على القدرة على الوصول إلى الإجهاض بأمان.‏



ورد قادة آخرون في أوروبا أيضًا على حكم المحكمة ، حيث غرد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو ‏على تويتر بأنه "قلق للغاية بشأن تداعيات" الحكم "والإشارة التي يرسلها إلى العالم".‏



وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة المحكمة ووصفها بأنها تأخذ البلاد على "مسار متطرف ‏وخطير" ووصف القرار بأنه "خطأ مأساوى".