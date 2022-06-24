في حكم سيكون له وقع مزلزل، وضعت المحكمة الأمريكية العليا اليوم الجمعة، حدا لحق الإجهاض بإصدارها قرارا ليقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأمريكي.



وألغت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم "رو ضد واد" والذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض وقالت إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدا قبل السبعينات.



عودة على تاريخ حق الإجهاض في الولايات المتحدة



وفي حكم صدر بتأييد ستة مقابل رفض ثلاثة أعضاء، أيدت المحكمة بأغلبيتها المحافظة قانونا صدر في ولاية مسيسيبي ودعمه الجمهوريون وتم بموجبه حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل.



وجاء في حيثيات الحكم أن "الحكم الصادر عام 1973 في قضية (رو ضد وايد) وسمح بالإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من الحياة خارج الرحم، بين 24 و28 أسبوعا من الحمل، كان خاطئا لأن الدستور الأمريكي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض".



و كانت مسودة للحكم كتبها القاضي صامويل أليتو وأشارت إلى أن المحكمة ستبطل على الأرجح حكم قضية رو ضد وايد قد تسربت في مايو مما أثار عاصفة سياسية. وجاء نص الحكم اليوم، الذي كتبه أليتو، مطابقا لحد كبير للتسريب.



وكتب أليتو في الحكم "لا يشير الدستور للإجهاض وليس هناك حماية ضمنية لمثل هذا الحق في أي من بنود الدستور". واعترف الحكم الصادر في قضية رو ضد وايد بأن حق الخصوصية الشخصية في الدستور الأمريكي يحمي قدرة المرأة على إنهاء حملها.



اعتراضات واسعة



وعلى الفور أدانت مجموعة واسعة من الجماعات الحقوقية القرار التي قالت إنه سيضر ببعض الحوامل ويجرم الذين يمكن أن يصبحن حوامل.



واعترض قضاة ليبراليون في المحكمة قائلين: "يتعين على المرأة أن تحمل طفل مغتصبها أو فتاة صغيرة من والدها - بغض النظر عما إذا كان ذلك سيدمر حياتها"، وفقا لصحيفة"الجارديان" البريطانية.



ومن المتوقع أن تقوم 26 ولاية على الأقل في جنوب وغرب ووسط أمريكا بذلك على الفور أو في أقرب وقت ممكن عمليًا، مما قد يجبر المرضى الذين يريدون الإجهاض على السفر مئات الأميال أو إدارة عمليات الإجهاض في المنزل.



شجع القاضي كلارنس توماس صراحةً ، في رأي مؤيد منفصل ، زملائه القضاة على "إعادة النظر في جميع قضايا هذه المحكمة"



ويعد هذا القرار أحد القرارات الأكثر أهمية في الأجيال القادمة في الولايات المتحدة. كما سيكون له عواقب عميقة وفورية ودائمة على حياة عشرات الملايين من النساء الأمريكيات وغيرهم من الأشخاص الذين يمكن أن يصبحن حوامل ، وآثار متتالية غير متوقعة يمكن أن تستمر على مدى عقود، وفقا للصحيفة.



وقالت ماري زيجلر ، أستاذة القانون الدستوري الزائرة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد ، والأستاذة بجامعة كاليفورنيا بكلية ديفيس للقانون ومؤرخة الإجهاض: "إنه أمر غير عادي أيضًا أن تفعل شيئًا كهذا بهذه السرعة ، دون أي نوع من الإخطار المسبق".



وقال زيجلر: "رد الفعل العنيف على القرار لا يمكن التنبؤ به حقًا ، وجزء من سبب معرفتنا بذلك هو أن رد الفعل العنيف تجاه قانون رو كان غير متوقع".



يعتقد الخبراء أن الأيام والأسابيع المقبلة ستجلب محاولات فوضوية من قبل المحافظين لحظر الإجراء في أسرع وقت ممكن ، حيث تدخل مجموعة من أشد قيود الإجهاض في العالم حيز التنفيذ.



وبحسب "الجارديان" قدر خبير اقتصادي واحد على الأقل أن مثل هذا الحظر يمكن أن يؤدي إلى 60 ألف ولادة إضافية في السنة بين النساء اللائي يرغبن في الإجهاض ، لكنهن غير قادرات على الحصول عليه.



ومن المرجح أيضا أن يؤثر مثل هذا الحظر على 41٪ من النساء في سن الإنجاب في الولايات المتحدة ، ويضر بالشابات خاصة الفقيرات وذوات البشرة السمراء وحتى من لديهن أطفال بالفعل.



وقد يؤدي القرار إلى مزيد من الاحتجاجات والتجمعات ، وتكثيف النقاش داخل الولايات وفيما بينها حول الإجهاض ، وحتى بين المدن .

كما قد يؤدي القرار المفاجئ أيضًا إلى قلب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، وفقا لمراقبين.



وقال الدكتور إيفاث هوسكينز ، رئيس الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد: "قرار اليوم يمثل ضربة مباشرة للاستقلالية الجسدية والصحة الإنجابية وسلامة المرضى والمساواة في الصحة في الولايات المتحدة".



وأضاف “مبدأ صنع القرار المشترك يقوم على احترام خبرة الناس في أجسادهم وحياتهم وخبرة الأطباء في العلوم والطب".



وفي الفترة التي سبقت القرار ، سنت الولايات التي يقودها الديمقراطيون قوانين لمساعدة المرضى الذين يسافرون لإجراء عمليات إجهاض، وفي المقابل فإن الولايات التي يقودها الجمهوريون حرصت على زيادة تقييد الإجهاض ، وناقش البعض بالفعل مقاضاة النساء اللائي يسعين للإجهاض بموجب قوانين القتل.



وبعد لحظات من القرار ، كانت الولايات التي يقودها الجمهوريون تعمل بالفعل على سن حظر إجهاض تم تمريره تحسبا للقرار، وادعت ولاية ميسوري أنها الأولى ، عندما وقع المدعي العام فيها ، قرار إلغاء شهادة رو. وأعلنت ولاية ساوث داكوتا عن جلسة خاصة للنظر في المزيد من قيود الإجهاض ، على الرغم من أنه من المتوقع بالفعل حظر الإجراء.



وفي إلينوي ، على العكس من ذلك ، دعا الحاكم ، ج. ب. بريزكر ، الجمعية العامة لإلينوي إلى جلسة خاصة "لزيادة تكريس التزامنا بحقوق الرعاية الصحية الإنجابية والحماية".



وعلى الصعيد الدولي ، سيجعل القرار الولايات المتحدة واحدة من أربع دول فقط منذ عام 1994 تقيد الإجهاض ، وفقًا لمركز الحقوق الإنجابية ، والدول الأخرى هي بولندا ونيكاراجوا والسلفادور. وهذا من شأنه أن يميز أمريكا عن الدول النظيرة مع انخفاض متوسط ​​العمر المتوقع .