الصحة في داغستان: ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإرهابية إلى 20 وإصابة 46 آخرين

بلغت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي في جمهورية داغستان الروسية يوم أمس، 20 قتيلًا، بينما وصل عدد الإصابات إلى 46.

ونقلت «روسيا اليوم»، عن وزير الصحة في الإقليم الروسي، قوله إن «عدد القتلى في أعقاب الهجمات الإرهابية التي ضربت في داغستان يوم أمس 23 يونيو، ارتفع إلى 20 شخصا و46 إصابة».

وذكرت لجنة مكافحة الإرهاب في روسيا، أنه تم تنفيذ هجمات مسلحة مساء (أمس) الأحد، في ديربنت ومحج قلعة على كنيستين أرثوذوكسيتين ومعبد يهودي ومركز لشرطة المرور.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية في داغستان دعاوى جنائية بموجب المادة «هجوم إرهابي».

من جانبها، أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت دورًا للعبادة ومركزًا للشرطة في داغستان، اليوم الاثنين.

وكتب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «تؤكد مصر رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها مع دولة روسيا الصديقة، وتعرب عن تعازيها لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين».