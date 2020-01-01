الكويت: إعادة قيمة تذاكر السفر وحجوزات الفنادق بسبب كورونا

أصدرت دولة الكويت "الإدارة العامة للطيران المدني" تعميما إلى جميع شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة العاملة في البلاد، يحفظ حقوق المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم بسبب إغلاق مطار الكويت الدولي لتفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).

وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان اليوم، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، وذلك فى إطار متابعته مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار هذا الوباء.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، أن التقرير يتعلق بقيام دولة الكويت بحق المسافر في طلب استرجاع قيمة تذاكر السفر وحجوزات الفنادق والخدمات السياحية الأخرى التي ألغيت من 14 مارس الماضي إلي 31 يوليو الجاري، بغض النظر عن شروط الحجز ( مسترجعة أو غير مسترجعة ) دون استقطاع أي مبلغ منها.

وأشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، في تقريره للوزير إلي أن التعميم أعطي للمسافر طلب استرجاع المبلغ نقدا أو من خلال البطاقة الائتمانية أو ليكون رصيد متاح له لمدة سنة من تاريخ التعميم ، وذلك حسب رغبة المسافر، كما منح التعميم شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة مهلة أقصاها نهاية عمل يوم 30 سبتمبر 2020 وذلك للعمل بما جاء في التعميم.