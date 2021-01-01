 روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع الغردقة وشرم الشيخ اعتبارا من 9 أغسطس - بوابة الشروق
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روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع الغردقة وشرم الشيخ اعتبارا من 9 أغسطس


نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 12:06 م | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 12:07 م

أعلن مركز العمليات الروسي لمحاربة فيروس كورونا، استئناف الرحلات الجوية من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ في مصر اعتبارا من 9 أغسطس المقبل، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وأوضح المركز في بيان له، يوم الجمعة، أنه "اعتبارا من 9 أغسطس ستتم زيادة الرحلات إلى مصر بمساري موسكو – الغردقة وموسكو – شرم الشيخ، بـ5 رحلات في الأسبوع لكل مسار منهما".

وأضاف أن قرارا بشأن الزيادة اللاحقة لعدد الرحلات سيتخذ بناء على نتائج زيارة الوفد الروسي إلى مصر لتقييم الوضع الوبائي هناك.

ومن المقرر أيضا زيادة الرحلات الجوية بين موسكو ودمشق من رحلة واحدة إلى 3 رحلات في الأسبوع اعتبارا من 9 أغسطس.

يذكر أن روسيا قد استأنفت الرحلات الجوية مع 48 بلدا، واعتبارا من 28 يوليو ستستأنف الرحلات مع فرنسا وجمهورية التشيك.


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