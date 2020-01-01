 وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره الطاجيكي الوضع على الحدود الأفغانية الطاجيكية - بوابة الشروق
السبت 24 يوليه 2021 4:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم مش أنا؟
النتـائـج تصويت

وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره الطاجيكي الوضع على الحدود الأفغانية الطاجيكية

أ ش أ
نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 3:59 م | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 3:59 م
بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، مع نظيره الطاجيكي شيرعلي ميرزو، الوضع على الحدود الأفغانية الطاجيكية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - أن الجانبين ناقشا الوضع على الحدود الطاجيكية الأفغانية والإجراءات المشتركة، بهدف إزالة التهديدات المرتبطة بتصعيد حدة التوتر في جمهورية أفغانستان المجاورة لطاجيكستان.

وكان المبعوث الرئاسي الروسي لأفغانستان زامير كابولوف قد حذر - أمس الأول - من أن روسيا ستواجه المسلحين من أفغانستان إذا دخلوا أراضي طاجيكستان أو أوزبكستان أو قيرغيزستان.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك