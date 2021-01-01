استشهد فتى فلسطيني، يُدعى محمد منير التميمي، 17 عامًا، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" (رسمية)، إن الفتى التميمي أصيب شاب بجروح خطيرة مساء الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت في قرية النبي صالح.

وداهمت قوة راجلة من جيش الاحتلال القرية، وأطلقت الرصاص الحي اتجاه الشباب ما أدى إلى إصابة شاب بجروح خطيرة في البطن، ونُقل المصاب إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات بمدينة سلفيت، وأدخل على الفور إلى غرفة العمليات، قبل أن يرتقي شهيدًا فيما بعد.

على جبهة أخرى، أصيب 320 مواطنًا، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وبحسب الوكالة الفلسطينية، أصيب 21 مواطنًا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، بينهم حالة خطرة، و68 آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و195 بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، و11 بحروق مختلفة، فيما أصيب 25 برضوض خلال مطاردتهم من قبل جنود الاحتلال.

كما استهدف جنود الاحتلال مركبتي اسعاف تابعتين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ما الحق بهما اضرارا مادية.

وفي قرية بيت دجن، أصيب سبعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة سلمية احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي القرية شرق نابلس، وفق "وفا".

وأصيب عشرات المواطنين في محافظة قلقيلية بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق قبل 17 عامًا.

وفي هذا الاعتداء، هاجم جنود الاحتلال المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها، بقنابل الغاز والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، ما أدى لوقوع عشرات الإصابات بالاختناق.