دار الإفتاء تعلن تفاصيل مؤتمرها السادس «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي»

أعلنت دار الإفتاء المصرية، تفاصيل مؤتمرها العلمي السادس، المقرر انعقاده في الثاني والثالث من أغسطس القادم، تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون».

وذكرت دار الإفتاء، في بيان صحفي لها، اليوم السبت، أن المؤتمر سينعقد برعاية كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسيقام المؤتمر في فندق الماسة - بمدينة نصر، تحت شعار المؤتمر "نحو مؤسسات إفتائية رقمية".

ويهدف المؤتمر إلى، زيادة الوعي بأهمية الرقمنة وما يعود من تفعيلها في المؤسسات الإفتائية على حالة الإفتاء وتفعيل دوره في المجتمعات، وتوضيح متطلبات تطوير المؤسسات الإفتائية تقنيًّا لإدخالها في عصر الرقمنة، ودعم التقنيات الرقمية القائمة في المؤسسات الإفتائية ونشرها بين أعضاء الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

وسوف يشارك في المؤتمر وفود من 85 دولة من مختلف دول العالم، ممن يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، كما تشارك نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.

والدول المشاركة، هي: "السعودية والأردن، ولبنان، وفلسطين، والإمارات، والعراق، وأذربيجان، والجزائر، والسودان، ونيجيريا، وغينيا، وأوغندا، ورواندا، وباكستان، والهند، واليمن، وماليزيا، وإندونيسيا، وروسيا، وبولندا، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكازاخستان، وكرواتيا، واليونان، والبوسنة والهرسك، والشيشان، وجزر القمر، وهولندا".

ويشمل المؤتمر محورين، هما: "الإفتاء الجماعي ومؤسساته.. الواقع والمأمول، ومؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير ونماذج المعالجة".

وسينعقد خلال المؤتمر 3 ورش عمل حول "الفتوى والعصر الرقمي.. كيف نقتحم الميدان؟"، وعرض نتائج حصاد المؤشر العالمي للفتوى في 2020 - 2021، وورشة بعنوان: "التعليم عن بُعد.. طريقٌ للتأهيل الإفتائي باستخدام التقنية الرقمية".

وسيكشف المؤتمر عن مشروعات مثل: "وثيقة التعاون الإفتائي، وموسوعة "المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية"، والدليل المرجعي لمواجهة التطرف، والانحرافات الفقهية للمتطرفين، والفائز بجائزة الإمام القرافي لهذا العام، وتخريج دفعة من أئمة روسيا الذين تدربوا على الإفتاء".

ويتزامن المؤتمر مع انتهاء فترة المفتي الحالي الدكتور شوقي علام في 12 أغسطس.

وفي 24 فبراير الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقي علام، مفتيا لجمهورية مصر العربية حتى 12 أغسطس، وهو تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة.