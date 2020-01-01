شيرين عبد الوهاب تطالب بتقديم والد حسام حبيب للجنايات بعد إساءته لها

تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ببلاغ يحمل رقم (32260) للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد حسين حبيب والد طليقها الفنان حسام حبيب، بتهمة السب والقذف والتشهير بها بعد مداخلتها مع الإعلامية لميس الحديدي.

وجاء في البلاغ الذي تقدم به المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب: في مداخلة هاتفية من الشاكية مع برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي وحوارها عن علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب والمشاكل التي تعرضت لها مؤخرا وبعد انتهاء البرنامج وعرضه على القنوات والمواقع الإخبارية قام المشكو في حقه والد المدعو حسام حبيب، بعمل بوست على صفتحه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

واستكمل بلاغ شيرين عبد الوهاب ضد حسين حبيب: قام بسب الشاكية بألفاظ خارجة، قائلا في البوست المنشور على صفحته وشاهده الكثير من الناس (أين ميثاق الشرف الإعلامي.. شرف؟ جاتكو القرف واللي الإعلامية اللي أول اسمها لام وآخر اسمها سيس هيا برامج التوك شو بقت بتتأجر للشرشوحة والشر.. والمفضوحة والنمامة والكدابة والسبابة الفضاحة والنطاحة واللي بتكدب بكل بجاحة)، تلك الألفاظ يعاقب عليها القانون ومن شأنها الإساءة إلى سمعه الشاكية وتحقيرها لدى ذويها.

وطالب محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب في نهاية البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية بذلك البلاغ والتحقيق في الواقعة تحقيقًا قضائيًا وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة السب والقذف والتشهير في حق الشاكية.