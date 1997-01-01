الصين توجه تحذيرات قوية لواشنطن بشأن زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان

وجهت الصين تحذيرات قوية خاصة للحكومة الأمريكية بشأن زيارة من المقرر أن تقوم بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان.



وشملت تلك التحذيرات ردا عسكريا محتملا، طبقا لما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز".



وكانت التحذيرات أقوى بكثير عن تلك التي أصدرتها الصين سابقا، عندما أعربت عن عدم رضاها بشأن السياسات والتصرفات الأمريكية، المتعلقة بتايبيه، طبقا لما ذكرته الصحيفة، نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها، مطلعة على القضية، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.



وكانت وزارة الخارجية الصينية، قد تعهدت في وقت سابق هذا الأسبوع رسميا باتخاذ رد فعل "حازم وقوي" لأي زيارة إلى تايوان من قبل بيلوسي، التي تترد أنها ستجرى الشهر المقبل.



وستكون تلك الزيارة هي الأولى من قبل رئيس مجلس نواب إلى تايبيه منذ عام 1997.



ولم يرد مكتب بيلوسي على طلب من قبل صحيفة "فاينانشيال تايمز"، للتعليق على ما إذا كانت ستتخلى عن الزيارة أم لا.



وترد بكين بشكل روتيني بغضب على الدول التي تتعامل بشكل مباشر مع تايوان، التي تدعي الصين أنها جزء من أراضيها.