الخارجية الروسية: موقفنا التفاوضي بشأن أوكرانيا لم يتغير

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، إن بلاده ستواصل السعي لتحقيق أولوياتها الرئيسية في المفاوضات بشأن أوكرانيا، مؤكدًا أن موقف موسكو لم يتغير.

وأضاف جالوزين، بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية، "سنواصل السعي لتحقيق أولوياتنا.. وهذه الأولويات معروفة جيدًا".

وأوضح أن الهدف الرئيسي هو معالجة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا، وأن السبب الجذري هو توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) نحو الشرق، على الرغم من تحذيرات روسيا بأن مثل هذه السياسة غير مقبولة بالنسبة لها، ومحاولة الحلف استخدام أوكرانيا كأداة لإلحاق "هزيمة استراتيجية بروسيا".