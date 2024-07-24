الصين تدعو إلى تسوية سياسية للأزمة الروسية - الأوكرانية

دعا وانغ يي وزير الخارجية الصيني، اليوم، إلى التعجيل بتسوية سياسية للأزمة الروسية - الأوكرانية.

وأبرز يي، خلال محادثاته مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، وجود مخاطر لتصعيد الصراع بين موسكو وكييف، وامتداده إلى مناطق أخرى، مؤكدا التزام بلاده الكامل بالمساهمة في التوصل لتسوية سياسية للأزمة، وفقا للمبادئ الأربعة التي طرحها الرئيس شي جين بينغ مؤخرا.

وأوضح أنه على هذا الأساس، صاغت الصين والبرازيل بشكل مشترك ستة تفاهمات مشتركة لحل سياسي للأزمة الروسية - الأوكرانية، تتضمن ثلاثة مبادئ لإدارة الصراع، وثلاثة عناصر لخطة سلام، وثلاثة شواغل إنسانية، بالإضافة إلى تدابير مهمة لمنع المخاطر النووية وضمان استقرار سلاسل الصناعة والإمداد، حيث حصل هذا التوافق على دعم واستجابة واسعي النطاق من المجتمع الدولي.

ونوه وزير الخارجية الصيني، إلى إيمان بلاده بضرورة حل جميع النزاعات على طاولة المفاوضات وبالوسائل السياسية، مضيفا أن أوكرانيا وروسيا أظهرتا في الآونة الأخيرة استعدادا لعقد مفاوضات بينهما.

وقال: "برغم من أن الظروف لم تكتمل والتوقيت غير مناسب بعد، إلا أننا ندعم كل الجهود التي تؤدي إلى تحقيق السلام، ونقف على أهبة الاستعداد لمواصلة لعب دور بناء لوقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام".

وأشار إلى أن بكين تتابع عن كثب الوضع الإنساني في أوكرانيا، وستواصل تقديم المساعدة الإنسانية لها.

وكانت الصين، قد قدمت خطة لعقد مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تنهي الصراع القائم بين البلدين، إلا أن كييف عارضت بعض البنود، واتهمت بكين بالانحياز لموسكو.