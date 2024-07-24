 الرئيس السوري يلتقي وفد اتحاد المهندسين العرب لبحث التعاون ومقترحات إعادة إعمار سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السوري يلتقي وفد اتحاد المهندسين العرب لبحث التعاون ومقترحات إعادة إعمار سوريا


نشر في: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 1:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 1:30 م

التقى الرئيس السوري بشار الأسد، وفد اتحاد المهندسين العرب برئاسة الأمين العام للاتحاد المهندس عادل الحديثى، وحضور المهندس طارق النبراوي النقيب العام للمهندسين المصريين، ورؤساء الهيئات الهندسية في النقابات العربية وأعضاء المكتب الدائم والمجلس التنفيذي لاتحاد المهندسين العرب، لمناقشة أوجه التعاون المتبادلة ومقترحات الإعمار لدولة سوريا، وأهم المشاكل الهندسية التي تواجه المجتمع السوري و العربي.

وشدد وفد اتحاد المهندسين العرب على ضرورة إعادة الاعتبار للعمل العربي المشترك عبر مشاريع تنموية، وتحقيق إنجازات تفضي لتوحيد الجهود والمفاهيم عبر التجارب المشتركة وتبادل الخبرات بشكل عملي هادف".

كما تطرقت المناقشات إلى الدور الاجتماعي والتنموي للمنظمات والاتحادات العربية وأهميتها في صناعة حوار فعّال داخل المجتمع العربي، وأهمية الحوار بين المنظمات والاتحادات العربية باعتبارها فرصة لتبادل الأفكار والخبرات المهنية والتقنية، وتحقيق التكامل الهندسي والمهني بين الشعوب العربية.

شارك في الاجتماع، كلا من: المهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين مال اتحاد المهندسين العرب، و المهندس محمود العربي- عضو المكتب الدائم باتحاد المهندسين العرب، و المهندس محمد الواضح عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين.

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