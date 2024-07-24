5 شهداء في قصف على مخيم النصيرات وخان يونس وسط وجنوب غزة

استشهد خمسة فلسطينيين، مساء الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط قطاع غزة ومركبة تابعة لشركة توزيع الكهرباء جنوب القطاع.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن طفلا استشهد في قصف الاحتلال منزلا بمخيم 2 في النصيرات وسط القطاع، وجرى نقله لمستشفى العودة في المخيم.

كما استشهد أربعة فلسطينيين في قصف استهدف سيارة تابعة لشركة توزيع الكهرباء في منطقة "جورة اللوت" بخان يونس جنوب القطاع، حيث نقلت جثامينهم لمستشفى ناصر بالمدينة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدًا و110 مصابين خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39 ألفًا 145 شهيدًا، و90 ألفًا و257 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.