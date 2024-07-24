مقتل 12 شخصا بسبب فيضانات وانهيارات أرضية في الفلبين وسط أمطار غزيرة

ذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث اليوم الأربعاء أن 12 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن أمطار موسمية غزيرة، اشتدت بسبب إعصار في الفلبين.

وتم تعليق العمل الحكومي والدراسة في العاصمة مانيلا بسبب الفيضانات. كما تم تعليق التداول في بورصة الفلبين.

ولقيت امرأة حامل في شهرها السادس وطفلها، الذي يبلغ تسع سنوات وشقيقين مراهقين، حتفهم في انهيار أرضي في قرية، في بلدة "أجونسيلو" بإقليم "باتانجاس" جنوب مانيلا، طبقا لما ذكره رئيس بلدية أجونسيلو.

ودفن الانهيار الأرضي منزل الضحايا، على جانب منطقة جبلية في قرية "سوبيك إيلايا"، طبقا لما ذكره رئيسة البلدية سيندريلا فالينتون رييس.

كانت الفيضانات في بعض مناطق العاصمة تسببت في إغلاق طرق أمام حركة المرور. وفي منطقة ماكاتي المالية، شوهد أشخاص يتجولون في مياه الفيضان بينما كانت السيارات تتحرك ببطء.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن الإعصار جيمي يحمل رياحا قوية تصل سرعتها إلى 155 كيلومترا في الساعة وزوابع تصل إلى 190 كيلومترا في الساعة. وأضاف المكتب أنه كان يتحرك باتجاه شمال غرب نحو تايوان.

وأوضح المكتب أن الإعصار يزيد من قوة الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، مما يؤدي إلى هطول الأمطار في الفلبين، التي تشهد أمطارا غزيرة منذ 11 يوليو.

وتتعرض الفلبين لمتوسط 20 إعصارا استوائيا كل عام.

كان أقوى إعصار ضرب الفلبين هو الإعصار سوبر تايفون هايان، الذي قتل 6300 شخص وشرد أكثر من 4 ملايين في نوفمبر 2013.