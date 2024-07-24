جنوب أفريقيا: تباطؤ التضخم بسبب تراجع أسعار المواد الغذائية والنقل

سجل معدل التضخم في جنوب أفريقيا تباطؤا طفيفا خلال شهر يونيو الماضي، إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، وهو ما قد يشجع البنك المركزي بالبلاد على بحث خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وذكرت هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا - مقرها العاصمة بريتوريا- في بيان على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء، إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 1ر5% في يونيو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ومقارنة بارتفاع بنسبة 2ر5% في مايو الماضي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت البيانات متوافقة مع متوسط ​​توقعات 16 خبير اقتصاد شاركوا في استطلاع أجرته بلومبرج.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 6ر4 % في يونيو الماضي، وهي أبطأ زيادة منذ سبتمبر 2020.

وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 5ر5% في يونيو الماضي، مقارنة بارتفاع نسبته 3ر6 % في مايو السابق عليه.