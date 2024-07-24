التعادل يحسم الشوط الأول من مواجهة مصر والدومينيكان في الأولمبياد

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة المنتخب الوطني الأولمبي أمام نظيره منتخب الدومينيكان، في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

بدأ المنتخب الوطني المباراة متراجعًا بشكل كبير، وسط ضغط هجومي من منتخب الدومينيكان الذي كاد أن يسجل مبكرًا في شباك حمزة علاء، حارس مرمى الفراعنة، لولا تدخل الحكم الذي ألغى هدفًا للدومينيكان في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 16 أنقذ عمر فايد، مدافع المنتخب الوطني، شباك الفراعنة من هدف مؤكد بعدما أبعد كرة من على خط المرمى.

ظهر المنتخب الوطني في الجانب الهجومي في الدقيقة 20 عبر فرصة لأسامة فيصل، ثم هجمة أخرى عن طريق عمر فايد من كرة عرضية لم ينجح في تحويلها للشباك في الدقيقة 21.

في النصف الثاني من الشوط، بدأ المنتخب الوطني المصري في السيطرة على مجريات اللعب بعض الشيء، فيما اعتمد منتخب الدومينيكان على التصويبات من خارج منطقة الجزاء.

وجاءت أقرب فرص المنتخب الوطني في الدقيقة 39 عبر تصويبة قوية من محمد النني، من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن لحارس الدومينيكان.

وفي المباراة الثانية من الجولة الأولى للمجموعة ذاتها حقق المنتخب الأولمبي الإسباني الفوز على نظيره منتخب أوزبكستان بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين عصر اليوم، الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء.

وتصدرت إسبانيا ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، في المجموعة التي تضم أيضًا المنتخب الوطني الأولمبي وجمهورية الدومنيكان.