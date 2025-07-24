قاضية فدرالية تمنع إدارة ترامب من احتجاز مهاجر بعد الإفراج عنه في تينيسي

منعت قاضية فيدرالية في ولاية ماريلاند إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وضع كيلمار أبريجو جارسيا قيد الاحتجاز لدى سلطات الهجرة فور الإفراج عنه من سجن في ولاية تينيسي، أثناء انتظاره المحاكمة بتهم تهريب بشر، وفقا لأمر قضائي صدر اليوم الأربعاء.

وأمرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، باولا زينيس، الحكومة الأمريكية بتقديم إشعار مسبق مدته ثلاثة أيام عمل في حال كانت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تعتزم بدء إجراءات ترحيل بحق عامل البناء المقيم في ماريلاند.

كما أمرت القاضية أيضاالحكومة الأمريكية بإعادة فرض الرقابة الفيدرالية التي كان كيلمار أبريجو جارسيا خاضعا لها قبل أن يتم ترحيله بشكل غير قانوني إلى موطنه الأصلي، السلفادور، في شهر مارس.

وكانت تلك الرقابة قد سمحت لأبريجو جارسيا بالإقامة والعمل في ولاية ماريلاند لسنوات، بينما كان يراجع دوريا وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

وأصبح أبريجو جارسيا شخصية بارزة في الجدل الدائر حول سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد ترحيله غير القانوني إلى السلفادور في شهر مارس الماضي.

وانتهكت إدارة ترامب أمرا أصدره قاض في شؤون الهجرة بالولايات المتحدة عام 2019، يقضي بمنع ترحيل أبريجو جارسيا إلى السلفادور، نظرا لاحتمال تعرضه لتهديدات بالعنف من جانب عصابات هناك.