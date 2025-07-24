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يعتزم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو زيارة مصنع أسلحة في ألمانيا معا اليوم الخميس، في ظل خطط العديد من الدول الأوروبية لزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي.

ويقع المصنع في منطقة أونترلوس بولاية سكسونيا السفلى، ويتبع أكبر شركة تصنيع أسلحة في ألمانيا "راينميتال".

وستركز زيارة الوزيرين على إنتاج المركبات المدرعة وتوسيع قدرات إنتاج الذخيرة.

وتشارك شركة راينميتال أيضا في مشروع المركبة القتالية البرية الرئيسية المشترك بين فرنسا وألمانيا. ويهدف المشروع إلى إنتاج الجيل القادم من أنظمة القتال الأرضي الشبكية.

ومن المقرر أن يجري الوزيران لاحقا محادثات حول التعاون العسكري والوضع في أوكرانيا.