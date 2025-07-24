باكستان وأفغانستان تخفضان الرسوم الجمركية على 8 منتجات زراعية

في خطوة كبيرة باتجاه تطبيع العلاقات، وقعت باكستان وأفغانستان اتفاقية تجارة تفضيلية لخفض الرسوم الجمركية عل ثمانية منتجات زراعية.

وأعلنت السفارة الأفغانية في إسلام آباد أمس الأربعاء، أن الاتفاقية التي وقعها كبار مسؤولي التجارة من الدولتين، سوف تخفض الرسوم الجمركية على أربع سلع من الصادرات الأفغانية لباكستان -وهي العنب والرمان والتفاح والطماطم- وعلى أربع سلع من الصادرات الباكستانية لأفغانستان -وهي المانجو وبرتقال الكينو والموز والبطاطس، بحسب موقع صحيفة ذا نيوز الباكستانية.

وسوف يتم خفض الرسوم الجمركية على تلك المنتجات إلى 27 % بعدما كانت سابقا تبلغ أكثر من 60 % .

وقالت السفارة الأفغانية عبر منصة إكس "سوف تسري هذه الاتفاقية لمدة عام اعتبارا من الأول من أغسطس 2025، وهي قابلة للتجديد وتسمح أيضا بإضافة شروط أخرى في المستقبل".

وتم توقيع الاتفاقية من جانب نائب وزير الصناعة والتجارة الأفغاني مولا أحمدالله زاهد ووزير التجارة الباكستاني جواد بول.