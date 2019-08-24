 أمريكا تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 2:36 ص | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 2:36 ص

قالت سلطات الصحة الأمريكية يوم الجمعة إن شخصا توفي في ولاية ايلينوي وسط موجة من أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية.

وحذرت السلطات من أنها لم تحدد مركبا أو منتجا يتسبب في الأمراض التنفسية، ولكن تم تسجيل أكثر من 190 حالة مرضية في 22 ولاية ترتبط على ما يبدو بتدخين السجائر الإلكترونية.

وتم الإعلان عن حالة الوفاة خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين عقده مسؤولون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء ووزارة الصحة بولاية ايلينوي.

وجاء البيان بعد إعلان مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء تسجيل 153 حالة مرضية مرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية.

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