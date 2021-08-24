حرائق في جنوب إسرائيل جراء إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة

قال محققو اجهزة إطفاء الحرائق والانقاذ أن تسعة حرائق اندلعت في جنوب إسرائيل اليوم الاثنين جراء اطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة.

وأضاف المحقققون أن الحرائق اندلعت في في المجلس الإقليمي اشكول المحاذي لقطاع غزة،بحسب صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" و"هيئة البث الإسرائيلية(مكان).

وتابع المحققون أن فرقا من المطافئ تعكف حاليا على اخماده الحرائق.

كانت مصادر فلسطينية قد ذكرت إن طائرات حربية إسرائيلية شنت مساء أول أمس السبت غارات على قطاع غزة بعد تظاهرات حدودية خرجت لأول مرة منذ وقف مسيرات العودة نهاية 2019، وأسفرت عن إصابة أكثر من 40 فلسطينيا وجندي إسرائيلي واحد بجروح

وتوعدت الفصائل الفلسطينية في غزة باستمرار الاحتجاجات قرب السياج الحدودي مع إسرائيل .

وقالت الفصائل في بيان إن فعالياتها الشعبية ستستمر "دون تردد أو تراجع حتى يكف الاحتلال الإسرائيلي عن عدوانه على الشعب الفلسطيني، ويكسر الحصار المفروض على القطاع".