مسؤولون أمنيون إسرائيليون: إسرائيل وحماس على مسار تصادمي في غزة

(د ب أ)

أعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن اعتقادهم بأن إسرائيل وحماس يسيران مرة أخرى في مسار تصادمي في غزة، حيث تشجع الحركة على مزيد من الاحتجاجات العنيفة على طول الحدود ، حسبما ذكرت اليوم الاثنين القناة 12 التليفزيونية الإسرائيلية.

وقال المسؤولون إن الصراع قد يكون حتميا، لكن إسرائيل حذرة قبل الاجتماعات المزمعة بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس الأمريكي جو بايدن.

كانت مصادر فلسطينية قد ذكرت إن طائرات حربية إسرائيلية شنت مساء أول أمس السبت غارات على قطاع غزة بعد تظاهرات حدودية خرجت لأول مرة منذ وقف مسيرات العودة نهاية 2019، وأسفرت عن إصابة أكثر من 40 فلسطينيا وجندي إسرائيلي واحد بجروح

وتوعدت الفصائل الفلسطينية في غزة باستمرار الاحتجاجات قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.

وقالت الفصائل في بيان إن فعالياتها الشعبية ستستمر "دون تردد أو تراجع حتى يكف الاحتلال الإسرائيلي عن عدوانه على الشعب الفلسطيني، ويكسر الحصار المفروض على القطاع".

كانت فصائل فلسطينية واسرائيل قد تبادلتا القصف على مدار 11 يوما في شهر مايو الماضي، ما أسفر مقتل نحو 250 شخصا وإصابة قرابة الفين من الفلسطينيين، ومقتل 13 شخصا وإصابة 350 آخرين على الجانب الإسرائيلي.