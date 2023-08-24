تركيا توقف حركة المرور عبر مضيق الدردنيل لليوم الثاني جراء حرائق غابات قريبة

أبقت تركيا حركة المرور عبر مضيق الدردنيل مغلقة لليوم الثاني؛ جراء حرائق الغابات في المنطقة، مما أسفر عن عدم قدرة المئات من السفن على التحرك بين البحر الأسود وجزء من البحر الأبيض المتوسط.

ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، عن المديرية العامة للسلامة الساحلية، سمحت السلطات لفترة وجيزة للسفن المتجه جنوبا بالمرور عبر المضيق الضيق حتى الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي، اليوم الخميس، ولكن المضيق سوف يظل مغلقا أمام حركة السفن لبقية اليوم.

وأغلقت تركيا مضيق الدردنيل أمام السفن، أمس الأربعاء، لإخلاء المنطقة لنحو 38 طائرة ومروحية تحاول إخماد حرائق غابات قريبة.

وقال مصطفى جان، رئيس شركة النقل البحري "ترانسبوسفور" ومقرها إسطنبول، إن نحو 250 سفينة تنتظر لعبور مضيقي الدردنيل والبوسفور حتى صباح اليوم الخميس.