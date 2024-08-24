ليتوانيا تقدم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

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قالت رئيسة وزراء ليتوانيا، إنجريدا سيمونيته، اليوم السبت إن ليتوانيا تخطط لتقديم حزمة مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا في الوقت الذي تسعى فيه كييف لمواجهة الحرب الروسية.

وأعلنت سيمونيته هذا القرار في كييف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس البولندي أندريه دودا، وفقًا لوكالة الأنباء الاوكرانية "يونيان".

وقالت سيمونيته: "موقف ليتوانيا معروف وصريح .. يجب على أوكرانيا أن تنتصر، ويجب على روسيا أن تخسر."

ومن المقرر أن تتلقى كييف في الخريف حوالي خمسة آلاف طائرة مسيرة من ليتوانيا. وقبل ذلك، سيتم تسليم أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ ومعدات مكافحة الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى الذخيرة والأسلحة، بحلول أوائل سبتمبر.

علاوة على ذلك، قالت سيمونيته إن ليتوانيا ستقدم 35 مليون يورو (39 مليون دولار) لشراء معدات الرادار ومعدات الكشف عن الألغام. ولم يُفصح عن قيمة الحزمة العسكرية الجديدة.

وتعد ليتوانيا من بين أكثر الداعمين المتفانين لأوكرانيا. وبحلول مايو فقط، قدمت ليتوانيا مساعدات عسكرية بقيمة حوالي 640 مليون يورو.