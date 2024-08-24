قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن أحد العقبات التي تواجه إتمام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية تكمن في اشتراط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترحيل الأسرى الفلسطينيين إلى خارج فلسطين بعد الإفراج عنهم، وذلك كشرط للإفراج عن عدد كبير منهم.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إلى أن المفاوضات تنص على مبدأ الإفراج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل محتجز إسرائيلي.

وأضاف أن إسرائيل بدأت تقسيم الأسرى إلى مجموعات، لافتا إلى اشتراطها أن يتم ترحيلهم إلى دول أخرى، خشية عودتهم إلى المقاومة ضدها، على غرار تجربة يحيى السنوار، والذي أفرج عنه في صفقة تبادل سابقة، مشيراً إلى أن إسرائيل «تعلمت الدرس» من هذه تجربة السنوار، باشتراطها عدم عودة الأسرى المفرج عنهم إلى فلسطين مرة أخرى.

وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق عاجل لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، وذلك من أجل تخفيف المعاناة عن 2.2 مليون فلسطيني، وإعادة فتح المستشفيات والمدارس، ومنع تفشي الأوبئة والأمراض.

ورأى أن خروج حركة حماس من المشهد السياسي قد يخفف من الوضع الراهن على أبناء الشعب الفلسطيني، قائلا: «لو حماس خرجت من المعادلة هتبقى المسالة أسهل للشعب الفلسطيني، لو حماس طلعت من الجانب السياسي»، مستشهدًا بتجربة منظمة التحرير في لبنان التي انتقلت إلى تونس في فترة من الفترات.