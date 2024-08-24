العراق: السوداني يدعو إلى تكثيف الجهود الأمنية لإحياء أربعينية الإمام الحسين في كربلاء

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء اليوم السبت إلى تكثيف الخطط الأمنية خلال الساعات المقبلة لإحياء أربعينية الإمام الحسين التي بلغت ذروتها في محافظة كربلاء/120كم جنوبي بغداد/.

ووصل السوداني إلى كربلاء بطائرة مروحية حلق خلالها على الطرق المؤدية إلى المحافظة برفقة عدد من كبار القادة العسكريين.

وعقد السوداني فور وصوله إلى كربلاء اجتماعا ضم وزراء الداخلية والصحة والكهرباء، والنقل لمتابعة الجهود الخاصة بالزيارة الأربعينية التي بلغت ذروتها هذا اليوم، حسب بيان للحكومة العراقية.

وحسب البيان، وجه رئيس الحكومة "بضرورة الحفاظ على الوتيرة ذاتها من العمل والهمة في الجوانب الأمنية والخدمية للساعات القادمة والمتابعة الدقيقة للخطط والتركيز على التفويج العكسي للزائرين وتقديم كل التسهيلات اللازمة لذلك لحين وصول آخر زائر وأن تتوج كل الجهود بالنجاح الذي خططنا له".

وذكر "أن البذل قد تجاوز الحدود والمستويات على مدى الأسابيع الماضية في سبيل تقديم كل الدعم والخدمات، سواء للزائرين من المحافظات، أو من الذين وفدوا من خارج العراق".

وقال السوداني "إن الزيارة الأربعينية تشهد تطوراً بالأعداد ونوعية الخدمات واحتياجات الزائرين، وهي تتناغم مع إستحقاق المواطن ضمن مستوى من الإحترام والتقدير في مجال النقل بسيارات لائقة، وتوفير المياه الصالحة للشرب للمواكب، لاسيما في ظروف مناخية صعبة، وخدمات صحية ومشتقات نفطية، والأهم من هذا توفير الأمن المستدام".