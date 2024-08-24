حسن عبدالنبي الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري: نستهدف 25% حصة سوقية من السوق المحلي قبل نهاية العام

• نتوقع التوسع خارجيا خلال العام القادم وجاري دراسة عدة دول في الخليج وشمال افريقيا

• هدفنا اتاحة حلول تمويلية تخدم المطور العقاري والعميل بتسهيل وسرعة الإجراءات

• المحافظ العقارية تستحوذ على 59٪ من اجمال محفظة الشركة والنسب المتبقية للأفراد

• بلتون بصدد البدء في إجراءات طرح سندات توريق والمتوقع الانتهاء منها العام القادم



تسعى شركة بلتون للتمويل العقاري للحفاظ علي حصة سوقية ٢٥٪ في السوق المصري قبل نهاية العام الجاري تزامنا مع خطة للتوسع الجغرافي واختراق الأسواق الإقليمية.

حسن عبد النبي الرئيس التنفيذي للشركة قال ل" الشروق " ان بلتون تعمل علي تفعيل منظومة التمويل العقاري بتسهيل وسرعة الإجراءات التي تصل الي 3 أيام و اتاحة اليات تمويل تخدم المطور والعميل معا علي الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة.



وبدأت بلتون للتمويل العقاري نشاطها في السوق في شهر ديسمبر ٢٠٢٣ برأسمال مرخص مليار جنيه واستطاعت خلال ٢٠ يوما من انطلاقها تحقيق محفظة تمويلات بقيمة 759 مليون جنيه وصافي ربح 10 مليون جنيه

وبحسب تصريحات عبد النبي فان بلتون استحوذت علي حصة سوقية بلغت 24% بنهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٤ لتحتل المرتبة الاولي في سوق التمويل العقاري بمحفظة تمويلات 1,3 مليار جنيه

أضاف ان الشركة اختتمت النصف الأول من العام بحصة سوقية 22.3٪ وتسعي الي الحفاظ علي حصة ما بين ٢٠ الي ٢٥٪ بنهاية العام الجاري، لكن هدفنا الأهم هو تحقيق قيمة مضافة للسوق وطرح حلول تمويلية تساعد العميل والمطور

وبحسب هيئة الرقابة المالية، بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال الربع الأول من ٢٠٢٤ قيمة ٥.٣ مليار جنيه، بمعدل نمو ١٤٠.٤ مليار جنيه، مقارنة بالعام المناظر من ٢٠٢٣، بينما بلغ إجمالى قيمة إعادة التمويل العقاري ١.١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦٢٪، وسجل عدد عقود التمويل العقاري ٣٠١٩ عقدًا، بمعدل نمو ١٢٩٪.

" أسعار الفائدة المرتفعة تعد عائق بالفعل ولدينا في فريق عمل يمتلك خبرات سابقة في كبري شركات التطوير العقاري وتعامل مع العديد من الازمات وتقلبات الأسعار والتعامل مع السوق بكافة تفاصيله “قال عبد النبي الذي يمتلك خبرات واسعة في قطاع التطوير العقاري قبل تولي منصب الرئيس التنفيذي ل “بلتون للتمويل العقاري "

وقال عبد النبي ان دور التمويل العقاري يأتي بعد اختيار العميل للوحدة السكنية، موضحا ان الفائدة المرتفعة قد لا تشكل عائق فهي مازالت اقل او تعادل نسبة الخصم الفوري الذي يمنحه المطور للبيع كاش او للوحدات الجاهزة والتي قد تتجاوز ٤٥ ٪.

تابع: تتيح الشركة أنظمة سداد ما بين ٨ الي ١٠ سنوات وقد تصل الي ١٥ سنة قبل نهاية العام مع سداد ٢٠٪ دفعة مقدمة، وذلك في الوقت الذي يمنح المطور نظام سداد بحد أقصى ٤ سنوات لبيع الوحدات الجاهزة وهنا تأتي افضلية التمويل العقاري كأحد الحلول التي تساعد العميل علي شراء الوحدة العقارية وفي نفس الوقت الحفاظ على ما لديه من سيولة.

وبحسب ما قاله عبد النبي فان المحافظ العقارية تستحوذ على 59٪ من اجمال محفظة الشركة والنسب المتبقية للأفراد والذي تسعي الشركة الي زيادتها الي 50 ٪ كأحد مستهدفاتها الرئيسية

أضاف ان الشركة تتيح تمويلات لكافة المناطق والمحافظات من الصعيد الي الساحل والسخنة والقاهرة، دون حد ادني لقيمة التمويل وبحد أقصى 180 مليون جنيه،

أشار الي ان مدن الصعيد تستحوذ علي نسبة 20٪ من محفظة الشركة الامر نفسه مع الساحل الشمالي.

وتمتلك “بلتون للتمويل العقاري “فرعا في التجمع الخامس شرق القاهرة وتعتزم افتتاح فروع في الشيخ زايد والصعيد والإسكندرية ، بحسب تصريحات عبدالنبي



وبالنسبة لأليات التمويل التي تعتمد عليها الشركة، قال عبد النبي ان الشركة استخدمت رأسمالها المدفوع والبالغ 750 مليون جنيه ولديها تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليار جنيه مع 9 بنوك محلية وذلك بالاستناد لثقة البنوك في الشركة القابضة التي تمنح مصدقيه كبيرة لبلتون للتمويل العقاري ،

أضاف ان الشركة بصدد البدء في إجراءات طرح سندات توريق والمتوقع الانتهاء منها خلال اول العام القادم دون الكشف عن أي تفاصيل.

" هدفنا الاستثمار بالعنصر البشري لدي الشركة لخلق كوادر مميزة في كافة عناصر التمويل العقاري " قال عبد النبي مضيفا ان الشركة تستثمر في الموظفين بشكل دائم من خلال ورش عمل وكورسات ليكونوا دائما علي درايا بتطورات سوق العمل ولتعزيز خبراتهم في المجال.

أوضح ان الشركة تعمل على التوصل الي اتفاقيات مع المطورين للعمل كشريك للتمويل للوحدات الجاهزة للبيع، مضيفا ان المطور يتميز بالسرعة في البيع ولديه انطباع عن بطء إجراءات التمويل وانه ليس بالسرعة الكافية التي تواكب قرار البيع وهو ما نعمل عليه بتسهيل وسرعة التمويل

واستبعد عبد النبي إمكانية حدوث أزمات عقارية في مصر قائلا " مصر لديها طلب حقيقي عيل شراء العقارات على عكس الأسواق العالمية، ولذلك نجد ان معدل زيادة أسعار الوحدات دائما يكون اعلي من معدل الفائدة "

وكشف عبد النبي عن خطة بلتون للتمويل العقاري للتوسع في الأسواق الخارجي، حيث تدرس الشركة التواجد في عدة أسواق بالخليج وشمال افريقيا قائلا “نتوقع خلال العام القادم التوسع خارجيا في عدة دول جاري دراساتها

جدير بالذكر أن شركة "بلتون للتمويل العقاري" حصلت في الربع الأخير من عام 2023 على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية. يبلغ كل من رأس مال الشركة المرخص والمصدر مليار جنيه، وتقدم الشركة خدمات تمويل شراء الوحدات السكنية والتجارية والإدارية القائمة بنظام الإجارة المنتهية بالتملك.